"दिल्ली पुलिस भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है", ममता बनर्जी ने तृणमूल प्रदर्शनकारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कहा

Highlights ममता बनर्जी ने दिल्ली में धरना दे रहे तृणमूल नेताओं के साथ हुई पुलिस बदसलूकी की निंदा की उन्होंने कहा मोदी सरकार ने बंगाल की आवाज को दबाने के लिए सारी हदों को पार कर दिया है ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सरकारी तानाशाही बताते हुए तीखे आरोप लगाये

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा मनरेगा फंड जारी करने की मांग को लेकर भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में हुए तृणमूल के प्रदर्शन में नेताओं के साथ मारपीट के मुद्दे पर बेहद कड़ी नराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा मोदी सरकार ने बंगाल की आवाज को दबाने के लिए उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स 'पर कहा, “आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, एक ऐसा दिन जब भाजपा ने बंगाल के लोगों के प्रति अपने तिरस्कार, गरीबों के अधिकारों की उपेक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का खुलेआम त्याग किया है। मोदी सरकार ने सबसे पहले निर्दयतापूर्वक बंगाल के गरीबों के लिए महत्वपूर्ण धनराशि रोक दी और जब हमारा प्रतिनिधिमंडल शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंचा तो उसके साथ पहले राजघाट पर और फिर कृषि भवन में क्रूरता की गई।”

Today is a dark, sinister day for democracy, a day when @BJP4India revealed their disdain for the people of Bengal, their disregard for the rights of the poor and a complete abandonment of democratic values.



