Delhi AQI: जहरीली हवा से अभी दिल्लीवालों को नहीं मिलेगी आजादी, एक्यूआई 309 हुआ

Highlights दिल्ली की हवा हुई खराब, एक्यूआई 309 पहुंचा नोएडा-गुरुग्राम में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान को धरातल पर एक एक करके लाएगी सरकार

Delhi AQI: राजधानी दिल्ली के साथ ही साथ नोएडा, गुरुग्राम में हवा जहरीली हो चली है। यहां पर हवा की गुणवत्ता दिन पर दिन खराब श्रेणी में जा रही है। आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। हालांकि दिल्ली की बिगड़ती हवा को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार प्रयासरत है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी कर प्रदूषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी है।

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai on the action plan to tackle air pollution in the national capital



"CM Kejriwal has announced a 15-point Winter Action Plan to tackle pollution from vehicles, dust, stubble burning and firecrackers. To increase the participation of… pic.twitter.com/fdUDxWzyNs — ANI (@ANI) October 20, 2023

बीते कुछ दिनों पहले ही सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का मानना है कि यह अभियान लोगों में जागरूकता लाएगा और इससे ईंधन से होने वाले प्रदूषण में गिरावट दर्ज की जाएगी। आगे कहा कि 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान को एक एक करके धरातल पर प्रदूषण के खिलाफ उतारा जाएगा। बहरहाल, सरकार अपनी ओर से तो तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन इसका परिणाम धरातल पर फिलहाल, देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह के वक्त राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर में दिखाई पड़ती है।

Run Against Pollution कार्यक्रम द्वारा जनजागरूकता अभियान की शुरुआत। यह दौड़ दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक आयोजित की गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।#DelhiFightsPollutionpic.twitter.com/pE1jYU32pg — Gopal Rai (@AapKaGopalRai) October 20, 2023

दिल्ली निवासी डॉ. नागेंद्र गुप्ता कहते हैं कि मुश्किलें हैं सुबह दौड़ने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों के दौरान, हमें सांस लेने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और हमें आंखों में सूजन का अनुभव होता है। हम मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। यह समस्या पूरे दिन रहता है खासतौर पर इन 3-4 महीनों में।

#WATCH | Delhi: On high pollution, a local resident, Dr Nagendra Gupta says, "There are difficulties. During the morning activities like running and cycling, we face respiratory issues, and we experience inflammation in the eyes. We try and use masks but the problem still… pic.twitter.com/Kp1aD5FpFs — ANI (@ANI) October 29, 2023

#WATCH | Delhi: On high pollution, a local resident says, "The solution to every problem begins from ourselves. We should not throw garbage outside in the open. And we should use public transport for the benefit of society and to reduce pollution..." pic.twitter.com/FDXantemxd — ANI (@ANI) October 29, 2023

29 अक्टूबर दिल्ली का एक्यूआई 309

सफर इंडिया के अनुसार दिल्ली की हवा रविवार को भी खराब रही। सुबह दिल्ली का एक्यूआई 309 दर्ज किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास 341(खराब श्रेणी) आईआईटी इलाके में 300 वहीं लोधी रोड में 262 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं आईआईटी दिल्ली रीजन के पास एक्यूआई 300, मथुरा रोड एरिया में 228. एयरपोर्ट टर्मिनल-3 के पास एक्यूआई 323 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में एक्यूआई 317(खराब श्रेणी) और गुरुग्राम में 221 दर्ज किया गया।

