'दिल्ली बनेगा खालिस्तान', G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर लिखे देश विरोधी नारे

Highlights दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए खालिस्तानी स्लोगन पुलिस ने इन नारों को दीवारों से मिटाया दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को जी20 बैठक होने वाली है

नई दिल्ली: दिल्ली में सितंबर में होने वाले जी-20 सम्मेलन से पहले अज्ञात लोगों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है और मेट्रो स्टेशनों पर देशविरोधी नारे लिखे गए हैं।

रविवार को दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशनों पर 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान' जैसे नारे लिखे हुए है। पुलिस के अनुसार, पश्चिमी दिल्ली स्थित पंजाबी बाग, शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम विहार, उद्योग नगर और महाराजा सूरजमल स्टेडियम सहित मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान' और 'खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद' जैसे नारे काले रंग में लिखे गए थे।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के कार्यकर्ता शिवाजी पार्क और पंजाबी बाग समेत कई मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद थे और उन्होंने खालिस्तान समर्थक नारे लिखे।

