Delhi 2020 Riots: दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को मिली जमानत, लेकिन जेल में ही रहना होगा अभी

नई दिल्ली:दिल्ली की एक सत्र अदालत ने शाहरुख पठान को जमानत दे दी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान दंगा करने और एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने का आरोप है। पठान 3 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। पठान को जमानत दे दी गई है, लेकिन वह जेल में ही रहेगा क्योंकि उस पर अभी भी उस घटना से जुड़े आरोप हैं, जहां उसने शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी।

पठान को उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को घायल करने और सशस्त्र भीड़ द्वारा रोहित शुक्ला को गोली मारने से संबंधित मामले में जमानत दी गई थी। लाइव लॉ ने अदालत के हवाले से कहा,

“अदालत इस तथ्य से अवगत है कि इस मामले में गिरफ्तार होने से पहले और यहां तक कि मुकदमे के दौरान, न्यायिक हिरासत के दौरान भी आरोपी का आचरण अत्याचारपूर्ण रहा है। हालाँकि, यह एक तथ्य है कि वह 03.04.2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।”

