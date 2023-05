Cyclone Mocha: चक्रवात मोका आज 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल जाएगा, अलर्ट पर पश्चिम बंगाल, 200 एनडीआरएफ कर्मी तैनात

कोलकाता: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को अलर्ट जारी किया कि बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात मोका के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इसके बाद चक्रवात के और तेज होने के साथ उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है।

इसके 14 मई की दोपहर तक बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और म्यांमार में क्यौकप्यू के बीच दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं की गति 150-160 किमी प्रति घंटे तक की रह सकती है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि हवा की गति बढ़कर 175 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है।

The SCS “Mocha” lay centered at 0230 hours IST of 12th May 2023 over Southeast adjoining Central Bay of Bengal about 520 km west-northwest of Port Blair. pic.twitter.com/RUHLs9MFSx

चक्रवात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की आठ टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन के कमांडेंट, गुरमिंदर सिंह ने कहा, 'अनुमान के अनुसार, चक्रवात मोका 12 मई को एक भयंकर तूफान और 14 मई को एक बहुत गंभीर चक्रवात में परिवर्तित हो जाएगा। हमने 8 टीमें तैनात की हैं। एनडीआरएफ के 200 बचावकर्ता जमीन पर तैनात हैं और 100 बचावकर्मी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं।'

West Bengal | #CycloneMocha will convert into a severe storm on May 12 & a very severe cyclone on May 14, as per the predictions. We've deployed 8 teams. 200 rescuers of NDRF deployed on ground and 100 rescuers on standby: Gurminder Singh, Commandant, 2nd Battalion, NDRF (11.05) pic.twitter.com/NjK6bgrJAS