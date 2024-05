एस्ट्राजेनेका के 'टीके के दुष्प्रभाव' की स्वीकारोक्ति के बाद सीरम इंस्टीट्यूट पर छाया संकट, माता-पिता ने बेटी की 'कोविशील्ड से हुई' मौत पर दायर किया केस

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 2, 2024 11:20 AM

ब्रिटेन की फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका की अदालत में स्वीकारोक्ति के बाद भारत में एक दंपति ने अपनी बेटी की मौत के पीछे कथित तौर पर 'कोविशील्ड वैक्सीन' को दोषी ठहराते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

