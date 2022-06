भारत में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 8822 नए केस, 15 की मौत; एक्टिव केस 53 हजार के पार

Highlights भारत में कोरोना के 8822 नए मामले सामने आए हैं, दैनिक संक्रमण दर 2 प्रतिशत हुआ। महाराष्ट्र से अकेले मंगलवार को कोविड-19 के 2956 नए मामले सामने आए, केरल से 1989 नए केस। देश में एक्टिव केस में 3089 की वृद्धि, सक्रिय मामले अब बढ़कर 53,637 हो गए हैं।

नई दिल्ली: भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 8822 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15 और लोगों की मौत भी कोविड इस दौरान हुई। लगातार दो दिन 8 हजार से अधिक नए केस आने के बाद कल के अपडेट में कुछ कमी आई थी। हालांकि, आज एक बार फिर नए केस का आंकड़ा 8 हजार के करीब पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार देश में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 5 लाख 24 हजार 792 हो गई है। वहीं एक्टिव केस भी 3089 की वृद्धि हुई है। देश में सक्रिय मामले अब बढ़कर 53,637 हो गए हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 2 प्रतिशत हो गया है। इस बीच 5718 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।

#COVID19 | India reports 8822 new cases, 5718 recoveries and 15 deaths in the last 24 hours.



Active cases 53,637

Daily positivity rate 2% pic.twitter.com/NiaCD58DY6