COP28 Summit 2023: दुबई से भारत पहुंचे पीएम मोदी, COP28 समिट में जलवायु परिवर्तन को लेकर दिया मंत्र; कही ये बात

नई दिल्ली: दुबई में आयोजित COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट चुके हैं। दुबई में शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें पीएम मोदी की अन्य नेताओं से भी मुलाकात हुई।

सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु संकट की चुनौती से निपटने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। उन्होंने कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत सीमित है और व्यावसायिक तत्व से ग्रस्त है क्योंकि उन्होंने अधिक समग्र ग्रीन क्रेडिट की वकालत की।

पीएम ने कहा कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत सीमित है। एक प्रकार से यह दर्शन व्यापारिक तत्व से प्रभावित है। मैंने कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की बड़ी कमी देखी है। हमें समग्र रूप से एक नए दर्शन पर जोर देना होगा और यही ग्रीन क्रेडिट की नींव है।

जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम जीवन में अपने हेल्थ कार्ड को महत्व देते हैं, उसी प्रकार हमें पर्यावरण के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना होगा। हमें यह देखना होगा कि अर्थ हेल्थ कार्ड में सकारात्मक बिंदु जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ग्रीन क्रेडिट यही है।

