तमिलनाडु: बाबा साहेब आंबेडकर को भगवा वस्त्र पहनाने और माथे पर टीका लगाने वाले पोस्टर को लेकर छिड़ा विवाद, वीसीके सदस्यों ने प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की

Highlights तमिलनाडु में आंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर एक हिंदू संगठन द्वारा आंबेडकर को भगवा कपड़ा पहनाया गया और माथे पर टीका लगाया गया है। ऐसे में वीसीके सदस्यों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

चेन्नई: तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक हिंदू संगठन द्वारा भीम राव आंबेडकर को भगवा वस्त्र पहने और उनके माथे पर चंदन का टीका लगा दिखाने वाले पोस्टर को लेकर मंगलवार को एक विवाद उत्पन्न हो गया है। विदुतलई चिरुतैगल काची (वीसीके) के सदस्यों ने फौरन इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ये पोस्टर आंबेडकर की पुण्यतिथि पर लगाए गए थे।

विवाद के बीच इंदु मक्कल काची (आईएमके) के संस्थापक अर्जुन संपत ने यहां मंगलवार शाम भारी पुलिस सुरक्षा के साथ राजा अन्नामलईपुरम में आंबेडकर के स्मारक सभागार में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है।

Tamil Nadu | A poster showing BR Ambedkar in saffron clothes purportedly put by Indu Makkal Katchi on Ambedkar's death anniversary in Kumbakonam



"Ambedkar is a national leader," says Indu Makkal Katchi founder Arjun Sampath. pic.twitter.com/meqLtlrhsF