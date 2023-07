एरिक गार्सेटी की मणिपुर हिंसा संबंधी टिप्पणी पर बोले मनीष तिवारी- अमेरिका से कभी नहीं कहा कि हमसे सीखो

Highlights मनीष तिवारी ने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की आलोचना की। तिवारी ने कहा कि हमने अमेरिका से कभी नहीं कहा कि वह हमसे सीखे कि इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शायद नए राजदूत के लिए भारत-अमेरिका संबंधों के इतिहास का संज्ञान लेना जरूरी है।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष पर अपनी टिप्पणियों के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की आलोचना की। तिवारी ने कहा, "जहां तक ​​अमेरिकी राजदूत की बात है तो देश के सामने कई चुनौतियां हैं लेकिन भारत ने अपने आंतरिक मामलों में कभी भी किसी के बयान की सराहना नहीं की है।"

अमेरिका में बंदूक हिंसा के बड़े पैमाने पर मुद्दे का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, "हमने अमेरिका से कभी नहीं कहा कि वह हमसे सीखे कि इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। अमेरिका को नस्लवाद को लेकर दंगों का सामना करना पड़ता है। हमने उनसे कभी नहीं कहा कि हम उन्हें व्याख्यान देंगे। शायद नए राजदूत के लिए भारत-अमेरिका संबंधों के इतिहास का संज्ञान लेना जरूरी है।"

