चुनाव के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, ईडी को 7 मई की सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 4, 2024 09:05 AM

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया है।