'मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है', सोनिया गांधी ने कांग्रेस महाधिवेश में राजनीति से रिटायरमेंट के दिए संकेत

Highlights कांग्रेस महधिवेशन में सोनिया गांधी ने राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की ओर इशारा किया। भारत जोड़ो यात्रा को टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि उनकी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है।

कांग्रेस महधिवेशन में सोनिया गांधी ने राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी "पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है" जिसे पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट बताया।

सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व के साथ 2004 और 2009 में हमारी जीत ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन एक दिन पहले शुरू हुआ और उम्मीद की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसमें अन्य विपक्षी दलों के साथ गठजोड़ भी शामिल है।

