Sonia Gandhi: रायबरेली की जनता के नाम पत्र, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने लिखा, यहां पढ़े

Highlights स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लडूंगी। निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। मन-प्राण सदा वहां की जनता के साथ रहेगा।

Sonia Gandhi:कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की जनता के नाम एक पत्र लिखकर कहा है कि वह स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने रायबरेली की जनता का आभार जताया और कहा कि वह भले ही सीधे तौर पर उनका प्रतिनिधित्व न करें, लेकिन उनका मन-प्राण सदा वहां की जनता के साथ रहेगा। सोनिया गांधी ने पत्र में कहा, " अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लडूंगी।

Sonia Gandhi writes a letter to people of #Raebareli thanking them for their support. The former #Congress president, who has represented Raebareli in Lok Sabha since 2004, said in the letter that she won't be contesting Lok Sabha elections 2024. #LokSabhaElections pic.twitter.com/USNYAnSSBf

इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन-प्राण हमेशा आपके साथ रहेगा।" सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया। पहली बार वह उच्च सदन में जा रही हैं। वह 1999 से लोकसभा की सदस्य हैं। वह 2004 से रायबरेली का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

I know you will stand by me and my family in future just as in the past: Sonia Gandhi in message to voters in Rae Bareli LS seat.



Will not contest Lok Sabha elections keeping in view my health, age: Congress leader Sonia Gandhi in message to voters in UP's Rae Bareli. pic.twitter.com/Awq3qMsY8I