"कांग्रेस ने पूर्वोत्तर चीन को दे दिया है...", असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस द्वारा साझा वीडियो पर किया तंज

Highlights असम के मुख्यमंत्री हमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी और कांग्रेस की जमकर खिचाईं कांग्रेस द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कथित तौर पर भारत का विकृत नक्शा दिखाया गया है आरोप है कि वीडियो में भारत के नक्शे से कथिततौर पर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को गायब कर दिया गया है

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि उनके द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर किये पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक नहीं उड़ाया गया है बल्कि उसमें पूर्वोत्तर भारत और वहां के लोगों के प्रति अपनी नकारात्मकता प्रदर्शन की गई है।

सीएम सरमा ने बीते शनिवार को कांग्रेस द्वारा आधिकारिक हैंडल से एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कथित तौर पर भारत के विकृत नक्शे का हवाला दिया है, जिसमें कथिततौर पर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को गायब कर दिया गया है। कांग्रेस के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने आरोप लगाया कि उनके वीडियो क्लिप को देखने से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को "विदेशी हाथों" (चीन) के हाथों में बेच दिया है।

सीएम सरमा ने कांग्रेस की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेते हुए एक्स पर पोस्ट कहा, ''लगता है कांग्रेस पार्टी ने गुपचुप तरीके से पूर्वोत्तर की पूरी जमीन किसी पड़ोसी देश को बेचने का सौदा कर लिया है। क्या इसीलिए राहुल विदेश गए हैं? या फिर पार्टी ने शरजील इमाम को सदस्यता दी है?

Seems the Congress party has secretly struck a deal to sell the entire land of North East to some neighbouring country. Is this why Rahul went abroad? Or has the party given membership to Sharjeel Imam? pic.twitter.com/oO9fLp86p8