कांग्रेस को भाजपा पर साजिश का संदेह, हो रही जीते हुए विधायकों को कर्नाटक से बाहर ले जाने की तैयारी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2023 11:48 AM

कांग्रेस अपने सभी विजयी विधायकों के लिए फ्लाइट्स बुक कर उन्हें कर्नाटक से बाहर निकाल रही है।

(फाइल फोटो)