छत्तीसगढ़: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेताओं के घर तलाशी को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज, बोली- "बीजेपी कर रही 'थर्ड लेवल' की राजनीति"

Highlights छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने इसे तीसरे दर्जे की राजनीति करार दिया है 24 फरवरी को कांग्रेस रायपुर में अधिवेशन पेश करने वाली है

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोमवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घरों में छापेमारी का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में तूल पकड़ चुका है। ईडी द्वारा कोयला लेवी धनशोधन मामले में हो रही इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा,"रायपुर में तीसरे दर्जे की प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, जिसका उदाहरण हमारे सामने है।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन से ठीक चार दिन पहले ये जांच करने की क्या आवश्यकता थी? जिन मामलों की बात वो कर रहे हैं, उसकी जांच 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने बाद भी तो कर सकते थे।

Delhi | PM doesn’t unleash ED where it’s required. They have a fair & lovely scheme. Those on whom ED was unleashed in past, became innocent after joining BJP. Congress president described in Rajya Sabha, what was later expunged, as BJP washing machine: Jairam Ramesh, Congress pic.twitter.com/o4WjQrumwD