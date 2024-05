मां ने पहले बच्चों को दिया जहर! फिर अपार्टमेंट की छत से लगाई छलांग, खुदखुशी की घटना से दहला नासिक

By अंजली चौहान | Published: May 9, 2024 10:23 AM

नासिक: पुलिस को संदेह है कि अश्विनी निकुंभ, जिसने अपने पति पर दोषारोपण करते हुए एक वीडियो संदेश छोड़ा था, ने अपनी जान लेने से पहले अपने बच्चों आराध्या और अगस्त्य को जहर दे दिया।