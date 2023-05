केंद्र सरकार अध्यादेश विवाद: आज मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सीएम केजरीवाल, कल शरद पवार से कर सकते हैं मुलाकात

By अंजली चौहान | Published: May 24, 2023 09:26 AM

आज मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। उनके साथ सीएम भगवंत मान, आतिशी और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे।

(photo credit: ANI twitter)