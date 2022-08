महाराष्ट्र में खेला बिहार में नहीं हुआ, तेजस्वी यादव ने कहा- 2024 में 40 सीट जीतेंगे, चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या पर क्या किया

Highlights तेजस्वी के इतना कहते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। BJP के साथ रहे तो राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे और हाथ छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचारी। भाजपा का एक ही फॉर्मूला है। जो डरेगा उसे डराओ। जो नहीं डरेगा उसे खरीद लो।

पटनाः महागठबंधन सरकार गठन के बाद सदन के अंदर शक्ति परीक्षण के दौरान भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां-जहां भाजपा खुद को हारता हुआ देखता है, वहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की मदद लेने लगते हैं।

तेजस्वी के इतना कहते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। इनको(भाजपा) भय 2024 का है, 2024 में 40 की 40 सीट(लोकसभा) हम जीतेंगे। ये(भाजपा) डर से सदन में हमारा सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, CBI, ED और IT।

विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि BJP के साथ रहे तो राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे और हाथ छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचारी।..मैं विदेश जाता हूं तो मुझ पर लुकआउट नोटिस लगता है, लेकिन मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या पर लुकआउट नहीं था। ये हजारों करोड़ लेकर भाग गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा का एक ही फॉर्मूला है। जो डरेगा उसे डराओ। जो नहीं डरेगा उसे खरीद लो। हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम बिहार के लोग हैं। तेजस्वी ने कहा कि जिस मॉल में सीबीआई की रेड पड़ी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मेरा है। लेकिन वो हरियाणा के भिवानी निवासी कृष्ण कुमार का मॉल है। इस मॉल का उद्घाटन भाजपा के सांसद ने ही किया था।

तेजस्वी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के साथ हाथ मिला लेंगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे और हाथ नहीं मिलाई तो क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। यह सभी को पता है कि जब मेरी मूंछ भी नहीं थी तब मुकदमा करा दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि पूरे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की साजिश की जा रही थी।

CBI is conducting a raid at a mall in Gurugram, Haryana. I have got information that this mall which is currently being raided by CBI was inaugurated by a BJP MP. Don't know why my name is being dragged into this, a narrative is being created by some: Bihar Dy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/s3tcbgykRG