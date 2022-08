CBI रेड के बाद दिल्ली सरकार ने 12 IAS अफसरों का तबादला किया, जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया का मोबाइल, लैपटॉप कब्जे में लिया

Highlights उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार सीबीआई ने 14 घंटे तक छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को दर्जनभर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सीबीआई का जितना केंद्र दुरुपयोग करना चाहे करे हमलोगों को कुछ बिगाड़ नहीं सकतेः सिसोदिया

नयी दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार सीबीआई ने 14 घंटे तक छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को दर्जनभर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं जो 2007 बैच के एजीएमयूटी काडर के आईएएस अधिकारी हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में राय के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की थी। आदेश के मुताबिक, राय को प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के तौर पर स्थानांतरित किया गया है।

उधर, सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि कई घंटों की तलाशी के बाद एजेंसी ने उनका कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिया तथा उसने कुछ फाइल भी अपने कब्जे में ले लीं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

#WATCH | Efforts are being made to stop the good works of the Delhi government. We've not done anything wrong. They (CBI) have not called me (for further questioning). CBI has taken my computer, phone and some files: Delhi Deputy CM Manish Sisodia on #CBIRaidpic.twitter.com/vmtjyVVoeF