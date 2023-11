एनआईटी श्रीनगर के छात्र पर केस दर्ज, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप

Highlights NIT श्रीनगर के एक छात्र के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज की है छात्र के विरुद्ध संवेदनशील कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है श्रीनगर पुलिस के मुताबिक, इससे कंटेंट धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं,

श्रीनगर: स्थानीय पुलिस ने बुधवार को कहा कि एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) श्रीनगर के एक छात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसके विरुद्ध संवेदनशील कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है, जिससे बताया जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

एनआईटी प्राधिकरण ने बताया कि एक केस फाइल हुआ है, जिसकी एफआईआर नंबर 156/23 है, इसमें छात्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 295 ए, 153 ए और 153 के अनुसार मामला दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ यह केस नीजीन पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। यह खबर ग्रेटर कश्मीर के अनुसार है।

कॉलेज के प्रवक्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग केस से जुड़ीं अफवाहों और गलत जानकारी से बचें। उन्होंने असामाजिक तत्वों द्वारा शुरू किए गए झूठे प्रचार का शिकार न होने के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि उत्तेजक कृत्यों या उकसावे में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कॉलेज की ओर से यह स्पष्टीकरण तब आया है जब एनआईटी श्रीनगर कॉलेज में घटित हुए वाक्ये बाद चारों तरफ तनाव पैदा हो गया है। मंगलवार को संस्थान में पढ़ रहे छात्रों ने कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। इसमें यह मांग की गई कि जो यहां का छात्र नहीं और जिसने ये वीडियो अपलोड किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।

