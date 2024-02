Budget 2024-25: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था

Highlights बजट में पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वादे किए थे उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया किसानों, गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शासन व्यवस्था पर यह बजट उस स्थिति की बात करता है जहां हमने विकास किया है

Budget 2024-25: मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बजट में गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं कहा। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वादे किए थे उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया।

#WATCH | Congress National President Mallikarjun Kharge says, "...They think that the country got independence only after 2014 & the country is seeing democracy only after PM Modi came to power...What happened to the promise of 2 crore jobs, what happened to bring back black… pic.twitter.com/F9bJ78xdR8 — ANI (@ANI) February 1, 2024

मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कहां तक पहुंचा। इन्होंने किसानों, गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। इस बजट में कुछ भी नहीं है।

#WATCH दिल्ली: बजट पर भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, " आज के बजट में विकास और विरासत दोनों का उल्लेख है और नए संकल्प भी है। इस बजट में किसान, युवक, गरीब और महिलाओं को क्या-क्या प्राथमिकता दी गई है ये बताया गया। ये बजट महत्वपूर्ण है।....ये प्रगति सरकार का प्रगति दिशा निर्देशन… pic.twitter.com/gjCJiFq04P — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2024

इस अंतरिम बजट पर भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज के बजट में विकास और विरासत दोनों का उल्लेख है और नए संकल्प भी है। इस बजट में किसान, युवक, गरीब और महिलाओं को क्या-क्या प्राथमिकता दी गई है ये बताया गया। ये बजट महत्वपूर्ण है। ये प्रगति सरकार का प्रगति दिशा निर्देशन बजट है कि 2025 में कैसे देश विकसित होगा इसका ये रोडमैप है।

#WATCH | On interim Budget, DMK MP T Siva says, "They are waiting for the next full Budget, which we will come and present. INDIA alliance will win and we will present the best budget after the net elections." pic.twitter.com/Nv2x6ItqUH — ANI (@ANI) February 1, 2024

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने अंतरिम बजट पर कहा कि अंतरिम बजट में कुछ खास नहीं है। इसमें बेहतर भविष्य के वादों की झलक नहीं दिखती। वे अगले पूर्ण बजट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह हम पेश करेंगे। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतेगा और हम सबसे अच्छा बजट पेश करेंगे।

#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The budget deficit, fiscal deficit 5.8% which is much lower than the 5.9... Similarly, for the 2024-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit. So clearly indicating that we are on track to meet the glide path which… pic.twitter.com/3Wy2C60O9r — ANI (@ANI) February 1, 2024

कांग्रेस जहां इस बजट में कुछ भी नहीं है कहकर तंज कस रही है तो वहीं, बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा यह चुनाव से ठीक पहले पेश किया गया अंतरिम बजट है। शासन व्यवस्था पर यह बजट उस स्थिति की बात करता है जहां हमने विकास किया है।

#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "There will be a white paper on the economic performance of the last 10 years compared with the previous 10 years...Govt has got the trust, confidence and blessings of the people based on its exemplary track record of GDP… pic.twitter.com/Fd2B9p3UwJ — ANI (@ANI) February 1, 2024

हमने अर्थव्यवस्था को सही इरादों, सही नीतियों और सही निर्णयों के साथ प्रबंधित किया है, इसलिए यह सावधानीपूर्वक शासन है। डी का मतलब बेहतर जीवन जीने वाले, बेहतर कमाई करने वाले और भविष्य के लिए उच्च आकांक्षाएं रखने वाले लोगों का है और अगर 'पी' पर जाएं तो लगातार तीन वर्षों का प्रदर्शन। जी20 में 7% की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में देश के सभी हिस्से भाग ले रहे हैं।

