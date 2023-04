"दिल के अरमान आँसुओं में बह गए.... 2024 का पद खाली नहीं है", फिल्मी गाने के जरिए गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर किया कटाक्ष

Highlights दिल्‍ली में विपक्षी बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सभी पीएम बनने की चाहत रख रहे है। अपनी बात को रखने के लिए केंद्रीय मंत्री ने फिल्मी गाने और कहानी का भी सहारा लिया है।

पटना: दिल्‍ली में विपक्ष के नेताओं के मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश में हर कोई पीएम बनना चाहता है, लेकिन जरा उन्हें भी तो यह पता चले की 2024 में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात को रखने के लिए फिल्मी गाने और कहानी का भी सहारा लिया है।

बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस अध्‍यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। ऐसे में इस विपक्षी बैठक को लोकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान सामने आया है।

दिल्‍ली में हुई विपक्ष की बैठक पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि “सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं इसलिए ये जा रहे हैं सबसे मिलने के लिए। मलिकार्जुन खड़गे को खुश कर रहे हैं और राहुल गांधी से मिलने का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला है। लेकिन एक चीज जान लीजिए नीतीश कुमार जी एक गाना है न कि दिल के अरमान आँसुओं में बह गए.... 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है।”

#WATCH | Bihar: Everyone wants to become the PM. Nitish Kumar is strong in that. That's why he is pleasing Malikarjun Kharge and got an appointment with Rahul Gandhi. Nitish Kumar should know that the post of 2024 is not vacant: Union Minister Giriraj Singh on opposition meeting pic.twitter.com/66OPQDGVkr