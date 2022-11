तिहाड़ जेल के वीडियो को लेकर बीजेपी ने सत्येंद्र जैन, केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, 'आप' ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई

Highlights आप का दावा: मंत्री को डॉक्टर ने नियमित फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर उपचार की सिफारिश की थी आप ने कहा कि वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन को जो मसाज करते दिखाया गया है, वह इलाज का हिस्सा है भाजपा और कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल पर जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज करवाते हुए कथित वीडियो लीक होने और वायरल होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने शनिवार पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने शिकायत में सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम हैं।

वहीं आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए दावा किया कि मंत्री को L5-S1 कशेरुक डिस्क की चोट है, जिसके लिए डॉक्टर ने नियमित फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर उपचार की सिफारिश की थी। आप ने कहा कि वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन को जो मसाज करते दिखाया गया है, वह इलाज का हिस्सा है।

दिल्ली भाजपा नेता ने सत्येंद्र जैन को केजरीवाल का 'कलेक्शन एजेंट' बताते हुए कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि केजरीवाल जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हैं और जैन को वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराईं।

LOWEST-LEVEL OF POLITICS BY BJP!@SatyendarJain has an L5-S1 vertebrae disc injury



Doctor recommended Regular Physiotherapy/Acupressure Treatment



BJP is losing MCD & Gujarat elections so they illegally released his video, calling it ‘VIP treatment’



Here's the medical report: pic.twitter.com/wWStaoG3A8