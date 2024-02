Bihar Politics News: लालू यादव ने कहा-अगर नीतीश फिर से आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा, क्या बिहार में एक बार फिर से होगी पलटी मार की सियासत?

Highlights बिहार विधानसभा परिसर के अंदर गर्मजोशी से हाथ मिलाते देखा गया। मनोज झा और संजय यादव के नामांकन दाखिल करने के समय गए थे। हम भोले भाले लोग हैं और हम नीतीश जी को साथ लेकर चलेंगे।

Bihar Politics News: बिहार में पलटी मार सियासत के बाद अभी पिछले ही दिनों विधानसभा में विश्वासमत के दौरान हुआ खेला की चर्चा अभी थमा भी नहीं है कि एक बार फिर से खेला होने की बात उठने लगी है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में एक बार फिर से पलटी मार की सियासत होगी? राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर सियासत को गर्मा दिया है कि "अगर नीतीश फिर से आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा। लालू यादव ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और मोदी सरकार को हम सब उखाड़ फेकेंगे।" वहीं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने शब्दों से यह संकेत दिया है कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे तो वह साथ देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम भोले भाले लोग हैं और हम नीतीश जी को साथ लेकर चलेंगे।

Doors still open for #NitishKumar says #LaluYadav 🫢 pic.twitter.com/yUahHiPsg0