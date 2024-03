Bihar LS polls 2024: जदयू सांसद विजय कुमार मांझी और महाबली सिंह होंगे बेटिकट, लवली आनंद लड़ेंगी चुनाव

Highlights जदयू सूत्रों के अनुसार पार्टी ने गया और काराकाट सीट छोड़ दिया है। किशनगंज सीट एक बार फिर से जदयू के खाते में गई है। पूर्व विधायक मो. मुजाहिद को जदयू उम्मीदवार बना सकती है।

Bihar Politics News LS polls 2024: एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान होने से पहले ही जदयू ने अपने संभावित उम्मीदवारों का नाम लगभग तय कर लिया है। जदयू सूत्रों के अनुसार जदयू के खाते में कुल 16 सीटे गई हैं। लोकसभा की सीटिंग 16 सीटों में 2 गया और काराकाट सीट सहयोगी दलों के खाते में चली गई है। ऐसे में यहां के जदयू सांसद विजय कुमार मांझी और महाबली सिंह बेटिकट हो जाएंगे। जदयू की सीटिंग 16 में 14 सीटें ही पास में रहेंगी। पार्टी के 13 सांसदों को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है। इधर, पूर्व सांसद लवली आनंद के जदयू में शामिल होने पर शिवहर या औरंगाबाद से जदयू का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चल रही चर्चा के अनुसार भाजपा यह सीट जदयू के लिए छोड़ने को तैयार हो गई है।

जदयू सूत्रों के अनुसार पार्टी ने गया और काराकाट सीट छोड़ दिया है। जबकि किशनगंज सीट एक बार फिर से जदयू के खाते में गई है। बताया जाता है कि यहां से पूर्व विधायक मो. मुजाहिद को जदयू उम्मीदवार बना सकती है। वहीं, जदयू के खाते में सीतामढ़ी सीट रहेगी, लेकिन वहां के सीटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ हो गया है।

सीतामढ़ी सीट से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे। जबकि जदयू की तरफ से छोड़ी गई काराकाट सीट पर उपेन्द्र कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं, गया सुरक्षित सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी जा सकती है।

इस बार के सीट बंटवारे में जदयू के पास वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, और शिवहर या औरंगाबाद सीट में किसी एक सीट मिलने की खबर है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections