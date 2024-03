Bihar LS polls 2024: बिहार कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर मंथन जारी, अखिलेश सिंह और मीरा कुमार के बेटे को मिलेगा टिकट, इनपर खेला जाएगा दांव

Highlights समस्तीपुर सीट से पूर्व आईपीएस वीके रवि और अशोक राम दावेदार बताए जा रहे हैं। दो सीटों में एक सीट पर नया चेहरा मैदान में नजर आ सकता है। पटना साहिब सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत और राजकुमार राजन के नाम की चर्चा तेज है।

Bihar LS polls 2024 congress list: बिहार में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को दिए गए 9 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। संभावना जताई जा रही है कि एक दो दिनों में कांग्रेस के द्वारा इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। कांग्रेस के जिम्मे कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और महराजगंज सीटें मिली हैं। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस के तरफ से किशनगंज से वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद, भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा,कटिहार से तारिक अनवर और पटना साहिब सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत और राजकुमार राजन के नाम की चर्चा तेज है। वहीं समस्तीपुर सीट से पूर्व आईपीएस वीके रवि और अशोक राम दावेदार बताए जा रहे हैं।

इसके आलावा मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी और महाराजगंज से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के नाम की चर्चा भी की जा रही है। इसके अलावा बाकी के दो सीटों में एक सीट पर नया चेहरा मैदान में नजर आ सकता है। हालांकि, नाम पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व को भी लगाना है।

लेकिन इनमें कुछ लोगों का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को एक सीट किशनगंज में जीत हासिल हुई थी। वहीं, राजद ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और किसी भी सीट पर बहुमत हासिल नहीं हो पाया था।

