भूपेश बघेल ने कहा- बीजेपी को गांधी-नेहरू परिवार से समस्या है, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने को लेकर विवाद जारी

Highlights नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी किया गया फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भिड़े भाजपा और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा- बीजेपी को गांधी-नेहरू परिवार से समस्या है

नई दिल्लीः दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार फैसले के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है।

अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी को गांधी-नेहरू परिवार से समस्या है। केंद्र सरकार के फैसले पर बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, "उन्हें कुछ नया खोलना चाहिए था। क्या कोई समस्या है? उन्हें (बीजेपी को) गांधी-नेहरू परिवार से समस्या है। उन्होंने राहुल गांधी का संसदीय दर्जा छीन लिया। उन्होंने उनका बंगला छीन लिया। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अमेरिका जाते हैं और कुछ कहते हैं, तो पूरी भाजपा बयान देना शुरू कर देती है।"

#WATCH | On renaming of Nehru Memorial Museum and Library Society as Prime Ministers’ Museum and Library Society, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel says, "...They should have opened something new. Is there a problem? They have a problem with the Gandhi-Nehru family. They stripped… pic.twitter.com/MgOgzndTZ7