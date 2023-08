'बेटे को सेट करना है...दामाद को भेंट करना है', निशिकांत दुबे का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी पर तंज

Highlights लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने प्रस्ताव को रखते हुए मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। भाजपा की ओर से प्रस्ताव पर सबसे पहले निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी।

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस की नेता के सामने आज बड़ी चुनौती हैं कि उन्हें बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है।

निशिकांत दुबे ने कहा, 'सोनिया गांधी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। सोनिया जी..मुझे लगता है कि उनकी पार्टी और उनकी दो मनोस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता-संस्कृति में विश्वास कर रही है। इसलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो किताब में लिखा हुआ है कि क्या-क्या करना चाहिए हिंदू महिला को...बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है।'

#WATCH | BJP MP Nishikant Dubey says, "This No Confidence Motion has been brought. Why has this been brought? Sonia ji (Gandhi) is sitting here...I think she has to do two things - Bete ko set karna hai aur Damad ko bhent karna hai...That is the base of this Motion." pic.twitter.com/Gb40E2gfzu