'मुझे नहीं पता था वह अतीक के लिए काम करता था, मैं उसका शव नहीं लूंगी', असद के साथ मारे गए गुलाम की माँ ने कहा- कार्रवाई बिल्कुल सही

Highlights एसटीएफ मुठभेड़ में अतीक के बेटे असद के साथ मारे गए गुलाम की माँ खुशनुदा ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। गुलाम की माँ खुशनुदा ने कहा कि सभी गैंगस्टर और अपराधी इससे सबक लेंगे। खुशनुदा ने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का था, उसे कोई बहका ले गया।

Asad Ahmed Encounter: यूपी एसटीएफ द्वारा झांसी में गुरुवार को एनकाउंटर में मारे जाने के बाद असद अहमद के सहयोगी गुलाम की माँ ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम की गुरुवार को झांसी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई।

गुलाम की माँ खुशनुदा ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया और कहा कि सभी गैंगस्टर और अपराधी इससे सबक लेंगे। उन्होंने इस बात पर हैरानी और अनभिज्ञता जाहिर की कि उनका बेटा माफिया अतीक के लिए काम करता था। गुलाम की माँ ने कहा कि "सरकार द्वारा की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है। सभी गैंगस्टर और अपराधी इससे सबक लेंगे।

खुशनुदा ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता था कि वह (मेरा बेटा) गैंगस्टर अतीक अहमद के लिए काम करता था। वह बहुत अच्छा लड़का था। दो-तीन महीने से कौन इसको बहकाया और कौन ले गया पता नहीं। कोई न कोई इसे बहका ले गया। खुशनुदा ने कहा कि मैं उसका शव नहीं लूंगी। बकौल गुलाम की मां - हो सकता है कि उनकी पत्नी उसे ले आएं, हम उसे रोक नहीं सकते। वह हमसे अलग है।

