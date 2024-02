Aam Aadmi Party Protest: सीएम केजरीवाल ने कहा- "गली-गली में शोर है,भाजपा वोट चोर है..."

Highlights अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गली-गली में शोर है,भाजपा वोट चोर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा बस चले तो चुनाव ही ना होने दें भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, जुटे कार्यकर्ता

Aam Aadmi Party Protest: भाजपा के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोरदार हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गली-गली में शोर है,भाजपा वोट चोर है। उन्होंने कहा कि,दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि अक्सर आरोप लगते थे कि भाजपा चुनाव गड़बड़ करके जीतती है। हम सुना करते थे कि भाजपा फर्जी वोट पड़वाती है। लेकिन कभी सबूत नहीं मिला।

चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके पाप का घड़ा भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। दरअसल, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।



पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा बस चले तो चुनाव ही ना होने दें और अगर कोर्ट के जरिए हमने चुनाव करवा भी लिए तो उसका निर्णय ऐसे ही होगा। फिर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है।

देश में चुनाव करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही करार कर दी जाए। अगर 2024 में किसी तरह ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा बल्कि नरेंद्र पुतिन बन जाएगा।

भारत के लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए आज आप सभी का यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना ये दर्शाता है ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं, ये 140 करोड़ जनता का देश है। अगर बीजेपी की नीयत साफ होती तो आज देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरह विडियो में चुनाव अधिकारी खुद आप की वोटों को काटता हुआ दिख रहा है, ये भी इतिहास के काले दिनों में दर्ज होगा।

#WATCH | Delhi | AAP workers and leaders protest against BJP over allegations of rigging in Chandigarh mayor election. pic.twitter.com/qjgtICaGib