Lok Sabha Elections 2024: राहुल को केजरीवाल ने दिया धोखा, पंजाब-चंडीगढ़ में अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनका पंजाब की 13 लोकसभा और चंडीगढ़ की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के साथ किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जल्द ही सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवाद उतारने जा रही है।

उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी 14 सीटों पर आप को वोट देकर विजयी बनाए। मालूम हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार इस बात को पूर्व में भी कहते रहे हैं कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वह कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे।

#WATCH | Punjab CM Bhagwant Mann says, "By the end of this month, we will declare all 13 of our candidates from Punjab and the 14th from Chandigarh..." pic.twitter.com/whUxOMYp3Y