असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने की नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा था कि इस्लाम अमन का मजहब है, लोग गुस्से में हैं। पैगंबर मोहम्मद पर हाल ही में निलंबित भाजपा नेता की टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शनिवार को देशभर के कई शहरों में भारी विरोध के बीच भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी और समय पर सुनवाई की अपनी मांग दोहराई। सांसद इम्तियाज जलील की टिप्पणियों का हवाला देते हुए एक ट्वीट में पार्टी ने कहा, "हम देश के कानून के अनुसार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी और उनके समय पर परीक्षण और दोषसिद्धि की मांग करते हैं।"

बताते चलें की शुक्रवार को एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा था कि इस्लाम अमन का मजहब है, लोग गुस्से में हैं। नूपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए। अगर उन्हें आसानी से जाने दिया जाए, तो ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी। किसी भी धर्म, संप्रदाय के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून लाया जाना चाहिए। वहीं, एआईएमआईएम ने जलील के बयान का हवाला देते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम देश के कानून के अनुसार नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी और उनके समय पर परीक्षण और दोषसिद्धि की मांग करते हैं।

We demand the arrest of Nupur Sharma and her timely trial and conviction in accordance with the law of the countryhttps://t.co/Bq6ViA77GD