भाजपा पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा- कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने में सरकार विफल

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को शोपियां में नागरिकों की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। यह मोदी सरकार की विफलता का एक और उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जीवन की रक्षा करने में विफलता की जिम्मेदारी भाजपा और उसकी सरकार पर है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में एलजी को नियुक्त किया और केंद्र द्वारा संचालित सरकार वहां असफल साबित हुई है। धारा 370 को हटाने से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में किसी कश्मीरी पंडित पर पहला हमला नहीं, वे (केंद्र) सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं। कश्मीरी पंडित अब कश्मीर छोड़ना चाहते हैं।

This is another example of the failure of the Modi government. The responsibility for the failure to safeguard the lives of Kashmiri Pandits in J&K lies on BJP & and its government: A. Owaisi AIMIM on civilian killing in Shopian