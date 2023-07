हिंसाग्रस्त मणिपुर के लिए रवाना हुए विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के 21 सांसद, दो राहत शिविरों का करेंगे दौरा

Highlights I.N.D.I.A के घटक दलों के 21 सांसद शनिवार सुबह हिंसा प्रभावित मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। यह प्रतिनिधिमंडल अपने आकलन के अनुसार मणिपुर की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और संसद को सुझाव देगा।

नयी दिल्लीः विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के 21 सांसद शनिवार सुबह हिंसा प्रभावित मणिपुर के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। ये सांसद जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक, दो टीमों में बंटा प्रतिनिधिमंडल शनिवार दोपहर 12 बजे इंफाल हवाईअड्डे पर पहुंचेगा और राज्य में जातीय हिंसा के केंद्र चुराचांदपुर के लिए रवाना होगा।

यह प्रतिनिधिमंडल अपने आकलन के अनुसार मणिपुर की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और संसद को सुझाव देगा। दौरे से पहले, लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा की उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 16 दल के सांसद राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और घाटी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों से मिलेंगे।

#WATCH | INDIA alliance MPs onboard the flight to Manipur from Delhi airport pic.twitter.com/wKHidDqgDt