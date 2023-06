क्या बिना प्यास के जबरदस्ती पानी पीना खतरनाक है? हर दिन कितना पीना चाहिए वाटर, जानें एक्सपर्ट्स की राय

Highlights गर्मियां आते ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्यास लगने लगती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो बिना प्यास के पानी पीते रहते है। जानकार इन लोगों को ऐसा करने से मना करते है।

How Much Water Should You Drink: गर्मियां आते ही लोगों को ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है और इस सीजन में जानकार खूब पानी पीने की भी सलाह देते है। उनके अनुसार, जब भी हमारी शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा शरीर दिमाग को पानी पीने का संकेत देता है और हमें प्यास लगती है और फिर हम पानी पीते है।

ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बिना प्यास लगने पर भी पानी पीना चाहिए या फिर यह भी कह लें कि क्या जबरदस्ती भी पानी पीना चाहिए। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते है, आइए जान लेते है। इसके अलावा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हर रोज लोगों को कितना पानी पीना चाहिए और इसके क्या लाभ है।

पानी पीने पर क्या कहते है एक्सपर्ट्स

जानकारों की अगर माने तो गर्मी के सीजन में हर किसी को प्रति दिन दो से तीन लीटर पानी पीने की सलाह देते है। उनका कहना है कि इससे लोगों का शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और डिहाइड्रेशन का खतरा भी दूर हो जाएगा। उनके अनुसार, यह शरीर को खनिज, विटामिन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को अवशोषित करने में मदद करता है।

आमतौर पर जब हम पानी पीते है तो इससे हमारे शरीर से टॉक्सिक पदार्थों और वेस्ट प्रोडक्ट पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। यही नहीं प्यास लगने पर पानी पीते रहने से हम कई बीमारियों से भी बच सकते है और इससे हमारे अनेक समस्याएं भी सुलझ सकती है।

क्या जबरदस्ती पानी पीना है सही, किसे पीना चाहिए ज्यादा पानी

एक्सपर्ट्स की अगर माने तो हर किसी को केवल प्यास लगने पर ही पानी पाना चाहिए और अगर वे बिना प्यास के पानी पीते है तो इससे उनके हेल्थ पर बुरा असर भी पड़ सकता है। आमतौर पर लोग यह सोचते है कि पानी पीते रहने से सेह तो फायदा मिलता रहेगा लेकिन वे यह जानकर हैरान हो जाएंगे की इस तरीके से पानी पीने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जानकार बिना प्यास या फिर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से लोगों को बचने की सलाह देते है।

उनका कहना है कि बिना प्यास के या फिर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह उन लोगों को दी जाती है जो किडनी स्टोन की समस्या से परेशान है ताकि ज्यादा पानी पीने के कारण पेशाब के रास्ते से उनके किडनी से स्टोन बाहर निकल जाए। लेकिन इन लोगों को भी जब तब पानी पीने को नहीं कहा जाता है बल्कि थोड़ा रूक-रूक के पीने की सलाह दी जाती है।

Web Title: Is it dangerous to drink water forcefully without thirst know opinion of experts