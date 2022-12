खुश रहना इतना भी नहीं है मुश्किल, चुटकियों में मिल जाएगी खुशियां-बस इन आदतों को बना लें अपना दोस्त

Highlights आज के युग में खुश रहना काफी मुश्किल हो गया है। लोग खुशी पाने के लिए बहुत सारे जतन करते है। किन फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिल पाती है, तो खुश रहने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते है।

How to Be Happy: आज के जमाने में हर कोई नाखुश है। तमाम चीजें होने के बावजूद भी लोगों में खुशी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के पास कई चिंताएं औप परेशानियां है जो उन्हें खुश नहीं रहने देती है।

जानकारों की माने तो अगर जीवन में खुश रहना है तो छोटे-छोटे मसलों को नजरअंदाज करें और बड़ी खुशियों को तलाश करें। तो ऐसे में आइए जानते है कि एक शख्स को आखिर खुश रहने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। आज के इस लेख में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर खुश कैसे रहा जा सकता है।

1. हमेशा मुस्कुराते रहें

एकस्पर्ट्स की माने तो हर कोई को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मुस्कुराने से हमारी चिंताएं दूर हो जाती है और चेहरे से गम दूर होता है। कोई व्यक्ति तभी मुस्कुराता है जब वह खुश होता है, ऐसे में खुशी और मुस्कराहट का एक दूसरे से रिश्ता है। यही कारण है कि लोगों को मुस्कुराने की सलाह दी जाती है।

2. व्यायाम किया करें

जब कोई व्यायाम करता है तो इससे उसे शारिरीक लाभ नहीं बल्कि मानसिक फायदा भी पहुंचता है। यही नहीं जब आप व्यायाम करते है तो इससे आप चिंता मुक्त होते है और इससे आपका जीवन सुधरता है।

इसके अलावा हमेशा व्यायाम करने वालों से आत्म-सम्मान और खुशी को बढ़ावा मिलता है। इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन से भी आजादी मिलती है।

3. भरपूर नींद लिया करें

जानकार कहते है कि हर कोई को हर रोज 7 से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शख्स के लिए हर रोज इतना नींद लेना जरूरी हो गया है। ऐसे में आज के दौर में कई लोग ऐसे है जो हर रोज केवल 4 से 5 घंटे का ही नींद लेता है।

इस कारण ऐसे लोग चिंता एवं परेशानियों से जूझते रहते हैं। ऐसे में पूरी नींद लेना काफी जरूरी हो जाता है ताकि आप स्वस्थ रह पाएं।

4. बुरे पलों को स्वीकार करना सीखें

हमेश खुश रहने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में कई लोग ऐसे है जो अपने साथ पुराने और बुरे पल को लेकर चलते है और उन्हें अपने जीवन से निकालते नहीं है।

ऐसे में इस तरह के लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे बुरों पलों को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़े।

5. किसी ने नहीं करें अपनी तुलना

ऐसा बहुत से लोगों में यह देखा गया है कि वे दूसरों से अपनी तुलना करते है जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में खुश रहने के लिए लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी से अपनी तुलना न करें और आप जैसे है वैसे ही रहें।

जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते है तो इससे आपको फायदा मिलता है और आप खुशहाल रहते है। इसलिए आपको ऐसा करना बंद कर देना चाहिए।

