CoWIN सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कारण

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हटाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोविन (CoWIN) प्रमाणपत्रों में एक उल्लेखनीय बदलाव किया है। पहले इन प्रमाणपत्रों में प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ-साथ कोरोनो वायरस पर विजय पाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने वाला एक उद्धरण भी शामिल था।

हिंदुस्तान टाइम्स ने द हिंदू की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रमाणपत्रों से हटा दिया गया है। ब्रिटेन की अदालत में वैक्सीन निर्माता एस्ट्राजेनेका के मामले के बाद कोविशील्ड के थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ संभावित संबंध पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है, जो रक्त के थक्के से जुड़ा एक दुर्लभ दुष्प्रभाव है।

भारत में कई लोगों ने इस विकास के आलोक में अपने टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच की है। जहां एक ओर सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब कोविन प्रमाणपत्रों में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है। इस मामले पर कई यूजर्स ने ट्वीट भी किए हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को दिप्रिंट को बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण छवि को वैक्सीन प्रमाणपत्र से हटा दिया गया था।

