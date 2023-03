देश में फिर से कोरोना ने दी दस्तक; 24 घंटे में 3,016 नए मामले, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री की आपात बैठक

Highlights दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़े पिछले 24 घंटों में करीब 3,016 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से दो लोगों की मौत

नई दिल्ली: देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर रफ्तार देखने को मिल रही है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटों में 3,016 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। ये लगभग 40 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।

यह लगभग 6 महीनों में दर्ज किए गए उच्चतम दैनिक कोविड मामले हैं, जिसमें सक्रिय केसलोड बढ़कर 13,509 हो गया है। वहीं, कोरोना से देशभर में करीब 14 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों के अंतराल में दिल्ली में दो, महाराष्ट्र में तीन और हिमाचल प्रदेश में एक और केरल में आठ लोगों की मौत हुई है।

India records 3,016 new COVID-19 cases, 1,396 recoveries in the last 24 hours; Active caseload stands at 13,509. pic.twitter.com/PbsGQp0Xp7