America: जॉनसन एंड जॉनसन कैंसर के सभी मुकदमों को निपटाने के लिए 6.5 बिलियन डॉलर अदा करेगी

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 2, 2024 08:54 AM

जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बीते बुधवार को ऐलान किया कि वो अमेरिका में उन हजारों मुकदमों से निपटाने के लिए आगामी 25 वर्षों में 6.5 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगी।