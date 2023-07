पश्चिम बंगाल: आईफोन खरीदने के जुनून में माता-पिता ने 8 माह के बच्चे को बेचा, नए फोन से इंस्टाग्राम पर बनाई ढेरों रील्स

Highlights पश्चिम बंगाल में दंपति ने अपने बच्चे को बेचा आठ माह के बच्चे को 2 लाख में कपल ने बेचा बच्चे को बेचकर रकम से कपल ने हनीमून मनाया और आईफोन खरीदा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल से एक हौरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी दंपति ने अपने मासूम से बच्चे को महंगा फोन खरीदने के लिए बेच दिया।

बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पुलिस ने अपने ही आठ माह के बच्चे को बेचने के आरोप में एक दंपति को पकड़ा है।

इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इंडिया टुडे के अनुसार, स्थानीय लोगों को दंपति पर उस वक्त शक हुआ जब उनके पास एकदम से आईफोन 14 आ गया जिसकी कीमत लाखों में है। इस फोन के बाद ही लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने इसकी खबर पुलिस को दे दी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपति, जिनकी एक बेटी भी है, ने पूरे राज्य की यात्रा की और अपने हनीमून के लिए दीघा और मंदारमणि समुद्री तटों सहित कई स्थानों का दौरा किया। हालांकि यह घटना रविवार (24 जुलाई) को सामने आई, लेकिन यह कम से कम डेढ़ महीने पहले हुई थी।

जानकारी के अनुसार, जयदेव घोष और साथी के रूप में पहचाने जाने वाले जोड़े ने ही अपने बच्चे को दो लाख में बेच दिया था। बाद में उन पैसों को लेकर वह हनीमून पर चला गया। घूमने के लिए दंपति ने दीघा समुद्र तट जैसी कई जगहों को चुना और साथ में आईफोन भी खरीदा।

Wymen of I.N.D.I.A.

In a shocking incident from 24 Parganas, West Bengal Sathi, a mother of two sold her 8 months old SON to buy an iPhone to make reels. And no this is not a Prank. Her Neighbors got suspicious when they saw her flashing brand new iPhone and making reels while… pic.twitter.com/GbJekIi9ru