Video: हाईवे पर नमाज पढ़ने को लेकर यात्रियों से कान पकड़कर मंगवाई गई माफी, पुलिस द्वारा काटे गए चालान

Highlights उत्तर प्रदेश के हाईवे पर नमाज पढ़ने को लेकर यात्रियों से माफी मंगवाई गई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने यात्रियों के चालान भी काटे है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश में 17 लोगों द्वारा हाईवे पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने उनका चालान काट डाला है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स लोगों को कान पकड़वाकर उनसे माफी मंगवा रहा है।

बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार का है लेकिन इसका वीडियो अब जाकर वायरल हो रहा है। हाईवे पर नमाज पढ़ने को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा भी किया गया था।

वायरल इस वीडियो में यह देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बस में सवार यात्रियों से कान पकड़वाकर उनसे माफी मंगवा रहे है। आरोप है कि ये यात्री खुले में नमाज पढ़ रहे थे जिसके बाद इन्हे चेतवानी देते उनसे माफी मंगवाया गया है।

Muslim men who were on their way to Ajmer from West Bengal and reportedly offered namaz on road were insulted by a few right wing activists. Incident reported from Delhi Lucknow NH in UP's Shahjahanpur.

