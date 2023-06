यूपी: एसटीएफ ने 1.25 लाख रुपये के इनामिया बदमाश गुफरान को कौशांबी में किया ढेर, हत्या समेत 13 मामलों में थी तलाश

Highlights यूपी एसटीएफ ने कौशांबी में कुख्यात अपराधी गुफरान को मुठभेड़ में मार गिराया मारा गया गुफरान 1.25 लाख का इनामिया था और काफी दिनों से एसटीएफ के रडार पर था गुफरान पर प्रतापगढ़ जिले समेत अन्य जिलों में हत्या की धारा 302 समेत 13 अन्य मामले दर्ज थे

लखनऊ: अपराधियों पर नकेल कसने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली, जब यूपी एसटीएफ ने मंगलवार के कौशांबी पुलिस के साथ मिलकर सूबे के दूर्दांत अपराधी गुफरान को मुठभेड़ में मार गिराया। खबरों के अनुसार पुलिस की गोलियों से मारा गया गुफरान 1.25 लाख का इनामिया था और एसटीएफ काफी दिनों से उसका पीछा कर रही थी।

यूपी पुलिस ने मारे गये अपराधी गुफरान का आपराधिक ब्योरा पेश करते हुए बताया कि उसके खिलाफ प्रतापगढ़ जिले समेत सूबे के कई अन्य जिलों में हत्या की धारा 302 समेत 13 अन्य जघन्य अपराधों में मामले दर्ज थे। फरार गुफरान यूपी पुलिस के लिए भारी सिरदर्द बना हुआ था, इस कारण उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1 लाख 25 हजार रुपये का इनाम था।

Uttar Pradesh | A criminal identified as Mo. Gufran has been killed in an encounter with UP STF near the Samda sugar mill of Manjhanpur, Kaushambi. He was carrying a reward of Rs 1,25,000: SP Kaushambi Brijesh Srivastava pic.twitter.com/iUdihy1yCe