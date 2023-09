Ujjain rape case: रोज रात 2-3 बजे आता था बेटा भरत, मैंने सुबह पूछा- बलात्कार कहां पर हुआ है, वह कुछ नहीं बोला, पिता ने कहा-फांसी दो और कोई वकील केस न लड़े...

Highlights मामले में ऑटो रिक्शा चालक भरत सोनी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बेटे ने अपराध किया है, इसलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए। न मैं उससे मिलने अस्पताल गया, ना ही थाने या अदालतों में जाऊंगा।

Ujjain rape case: मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के पिता ने कहा कि उनके बेटे को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए जबकि स्थानीय बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि कोई भी वकील आरोपी का अदालत में बचाव न करे।

आरोपी के पिता ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं था। उसे जब पुलिस ले गई तो हमें समझ आया। घटना की जानकारी हुई थी की उज्जैन में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो मन दहल गया था। भरत रात में 2-3 बजे आ जाता था। सोमवार को वह देर से आया था। उसके बाद सामान्य रूप से उसने रोज की तरह काम किया था। इस दौरान उससे मेरी दो मामले पर बात हुई थी।

एक तो बच्ची के बलात्कार और एक हेलीकाप्टर से सुरक्षाकर्मियों के आने का। उस दौरान उसने पूछा था कि बलात्कार कहां पर हुआ है। इसके बाद वह अपने काम के लिए निकल गया था। यह पूछे जाने पर की आरोपी को क्या सजा मिलना चाहिए, उनका कहना है कि वो बच्ची किसी की भी हो गलत ही हुआ है। जिसने भी किया है सजा तो मिलना चाहिए।

अगर भरत ने किया है तो उसे भी फांसी पर चढ़ा दो। हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। महाकाल की नगरी में ऐसा होना बहुत ही गलत है। न मैं केस लडूंगा न ही भरत से मिलने जाउंगा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। मामले में ऑटो रिक्शा चालक भरत सोनी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था।

#WATCH | Ujjain minor rape case: Ujjain SP Sachin Sharma says, "An attempt was made to spread a narrative that no one helped her (the victim), but during our investigation, we found that people helped her financially, it would have been better if (more) help could have been… pic.twitter.com/4q7oipSDmW — ANI (@ANI) September 28, 2023

उसके पिता ने कहा, “यह एक शर्मनाक करतूत है। न मैं उससे मिलने अस्पताल गया, ना ही थाने या अदालतों में जाऊंगा। मेरे बेटे ने अपराध किया है, इसलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए।” उज्जैन बार काउंसिल के अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि इस घटना ने इस प्रसिद्ध नगरी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “हम अपने सदस्यों से आरोपी का मुकदमा नहीं लेने की अपील कर रहे हैं।”

#WATCH | Ujjain minor rape case | Station In-charge of Mahakal Police Station, Ajay Verma, says, "I have taken the responsibility to help the girl with medical treatment, education, and marriage... Many people have come forward to support me in this resolution... I believe that… pic.twitter.com/ijUDZqG1Gz — ANI (@ANI) September 29, 2023

तकरीबन 12 साल की लड़की जख्मी हालत में शहर की सड़कों पर भटकती मिली थी जिसके तीन दिन बाद सोनी को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल परीक्षण में साबित हो चुका है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया था कि जांच के दौरान आरोपी भरत सोनी को जब पुलिस घटनास्थल पर ले गई तो उसने कथित रूप से भागने की कोशिश की और इस दौरान वह घायल हो गया।

पीड़िता इंदौर के शासकीय महाराजा तुकोजीराव होलकर महिला चिकित्सालय में भर्ती है जहां उसकी बुधवार को एक जटिल सर्जरी की गई। एक काउंसलर (परामर्शदाता) ने उससे बातचीत की और पता लगाया कि वह मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली है, लेकिन वह अपना नाम व पता ठीक से नहीं बता सकी।

Ujjain rape case accused Bharat is the father of Soni. A mountain of sorrows has fallen upon them. They are crying and demanding punishment for their son.pic.twitter.com/rARU4r9K5a — Rofl Zubair 2.0 (@Rofl_zubair123) September 29, 2023

