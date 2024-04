गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या, निजाम खान ने पूनम को गला दबाकर मारा, बोरे में बंद कर फेंक दी लाश, ऐसे पकड़ा गया

Highlights गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है टैक्सी ड्राइवर को को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार किए गए निज़ाम खान ने हत्या की बात कबूल की

मुंबई: मुंबई में एक व्यक्ति द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी गर्लफ्रेंड की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शव को एक नाले के पास फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए निज़ाम खान ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि उसे 27 वर्षीय अपनी महिला मित्र पूनम क्षीरसागर के किसी और के साथ अफेयर होने का संदेह था। पूनम के लापता होने की पुलिस जांच के बाद खान को पकड़ा गया था।

दरअसल पूनम क्षीरसागर का क्षत-विक्षत शव 25 अप्रैल को मुंबई के दक्षिण-पश्चिम में रायगढ़ जिले के उरण इलाके में मिला था। उसके शरीर का आधा हिस्सा एक बोरे में मिला, जिससे पुलिस को किसी गड़बड़ी का संदेह हुआ। क्षीरसागर के परिवार ने एक सप्ताह पहले उसके लापता होने की सूचना दी थी जब वह काम से वापस नहीं लौटी थी। पूर्वी मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली पूनम नागपाड़ा इलाके में घरेलू सहायक के रूप में काम करती था। उसके परिवार के अनुसार, वह 18 अप्रैल को काम के लिए निकली थी लेकिन शाम को घर नहीं आई। पता करने पर ज्ञात किया हुआ कि जहां वह काम करती थी वहां से समय से निकल गई थी। इसके बाद उसके परिवार ने मानखुर्द पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

बाद में पूनम का शव सुदूर तटीय इलाके में पाया गया। पुलिस ने उसकी पहचान उसके कंगन और उसके पहने हुए कपड़ों से की। पोस्टमार्टम जांच में गला घोंटने और डूबने के लक्षण सामने आए, जिससे पता चला कि उसकी मौत आकस्मिक नहीं थी। जांच के दौरान, पुलिस को यह पता चला कि निज़ाम खान नियमित रूप से उसे उसके काम वाले घर तक ले जाता था और उसका संबंध पूनम से था। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसके लापता होने के दिन उसके और पूनम के बीच बहस हुई थी और बाद में उसने उसका गला घोंट दिया। निजाम खान ने दावा किया कि वह घबरा गया और उसकी मौत के बाद उसके शव को उरण में फेंक दिया।

