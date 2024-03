Supaul bridge collapsed: निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, मजदूर की मौत, नौ घायल, आखिर ये लापरवाही कब तक, अधिकारी पर क्यों नहीं कार्रवाई, देखें वीडियो

Highlights घटना बहुत दुखद और मन को पीड़ा देने वाली है। समुचित मुआवजा देने का निर्देश दे दिया गया है। कार्यरत कंपनी के विरुद्ध नियम अनुसार जांच की जाएगी।

Supaul bridge collapsed: बिहार के सुपौल जिले में शुक्रवार तड़के एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बयान में कहा, ‘‘सुपौल और मधुबनी जिले के भेजा-बकौर के बीच कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिरने से एक मजदूर की मृत्यु और कुछ अन्य मजदूरों के घायल होने की सूचना मिली है। यह घटना बहुत दुखद और मन को पीड़ा देने वाली है। प्रशासन को घायलों की अविलंब मदद करने और समुचित मुआवजा देने का निर्देश दे दिया गया है।"

#WATCH | Supaul, Bihar: A part of an under-construction bridge collapsed near Maricha between Bheja-Bakaur. pic.twitter.com/NNVR5aQ5IZ