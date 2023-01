सोलापुर में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, आग में तीन लोगों की मौत और 4 घायल, नासिक रसायन कंपनी की भट्टी में आग

Highlights कंपनी की भट्टी (बॉयलर) में विस्फोट के बाद लगी आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। आग और धुआं दूर से ही देखा जा सकता था। आवाज आसपास के गांवों में भी सुनाई दी।

मुंबईः महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि बार्शी तालुका के शिराला स्थित इकाई में अपराह्न करीब तीन बजे आग लग गई।

उन्होंने कहा, ‘‘पटाखा निर्माण इकाई के अंदर विस्फोट हुआ, जिससे आग लग गई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सूचना मिलने के बाद दमकल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।’’ बार्शी मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है।

Maharashtra | Three people dead, four injured in fire at a firecrackers manufacturing unit located in Shirale village of Solapur pic.twitter.com/k2VrkLBU0Z