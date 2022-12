श्रद्धा मर्डर केस: आफताब पूनावाला का हुआ नार्को टेस्ट, 2 घंटे से अधिक समय तक चला टेस्ट

Highlights पूनावाला का नार्को टेस्ट फॉरेंसिक साइंस लैब और अंबेडकर अस्पताल की टीम ने किया रोहिणी की फोरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेश एस. गुप्ता ने दी मीडिया को जानकारी टीम में फोरेंसिक लैब रोहिणी के मनोवैज्ञानिक, फोटो विशेषज्ञ और अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर थे

नई दिल्ली: देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में गुरुवार को आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट किया गया। पूनावाला का नार्को टेस्ट फॉरेंसिक साइंस लैब और अंबेडकर अस्पताल की टीम ने किया।

रोहिणी की फोरेंसिक साइंस लैब के सहायक निदेश एस. गुप्ता ने मीडिया को बताया कि एफएसएल टीम और अंबेडकर अस्पताल की टीम ने आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट किया और यह 2 घंटे से अधिक समय तक चला। उन्होंने कहा, टीम में फोरेंसिक लैब रोहिणी के मनोवैज्ञानिक, फोटो विशेषज्ञ और अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर थे।

