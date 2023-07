राजस्थान में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या, चेहरे पर फेंका गया एसिड, कुएं में मिला शव

Highlights पीड़ित की पहचान बालघाट थाने के अंतर्गत मोहनपुरा गांव के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जयपुर: राजस्थान में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया।

दलित युवती का शव गुरुवार करौली के नादौती थाना क्षेत्र के भीलापाड़ा रोड के पास एक कुएं में मिला। स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।

नादौती थानाधिकारी बाबूलाल ने बताया कि रात करीब 9 बजे हमें सूचना मिली कि भीलापाड़ा रोड स्थित एक कुएं में एक लड़की का शव है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक युवती की पहचान बालघाट थाने के मोहनपुरा गांव निवासी आरती बैरवा के रूप में हुई।

#WATCH | Karauli, Rajasthan | A 19-year-old Dalit girl was allegedly gang-raped and murdered; acid was thrown at her face after the gangrape. Body found in a well on Bhilapada road under Nadauti police station limits.



Babulal, Police Officer Nadoti says, "We got information… pic.twitter.com/RtB4tWjXZc