एलन मस्क ने व्हाट्सअप और मार्क जुकरबर्ग पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- 'हर रात डेटा हो रहा एक्सपोर्ट'

Highlights टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने मेटा पर लगाता गंभीर आरोप अब आपका डेटा भी सुरक्षित नहीं हालांकि, इसे दोनों के बीच द्वंद को लेकर भी देखा जा सकता है

नई दिल्ली: टेस्ला और स्पेसएक्स (SpaceX) सीईओ एलन मस्क ने मेटा के पेरेंट कंपनी व्हाट्सअप पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हर रात को आपका यानी यूजर्स का डेटा एक्सपोर्ट कर, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के एक यूजर ने भी कहा कि व्हाट्सअप यूजर का डेटा हर रात को एक्सपोर्ट करता है और उसका विश्लेषण कर, फिर यूजर को टारगेट करते हुए एड्स दिखाता है। इसका एक सीधा सा मकसद ये है कि यूजर्स को उपयोगकर्ताओं नहीं बल्कि उन्हें उत्पाद के लिए अपने ग्राहक बनाया जा सके।

इसपर एलन मस्क ने रिप्लाई करते हुए कहा, "व्हाट्सअप आपका डेटा रोजाना रात को आपका डेटा निकालते हुए उसे अपने स्टोरेज में स्टोर करता है, अब इसपर कुछ लोगों का सोचना का लाजिमी है कि क्या उनका डेटा सुरक्षित है?"

WhatsApp exports your user data every night.



Some people still think it is secure. https://t.co/LxDs7t7HSv